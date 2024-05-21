Нижегородская область поможет ГК "Норкем" в создании инновационного производства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и группа компаний "Норкем" договорились о взаимодействии при реализации проекта создания инновационного производства синтетических высших жирных спиртов (ВЖС) в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, соглашение было подписано на Всероссийской конференции "ЦИПР-2024" в присутствии заместителя губернатора региона Андрея Саносяна.

ГК "Норкем"одержала победу в грантовом конкурсе НОЦ и получила средства на проведение исследований и разработку новой технологии.

"Теперь компания планирует перейти к производству продукции в промышленном масштабе. Для этого планируется создать новое производство. В этом мы можем помочь инвесторам, используя возможности НОЦ, Корпорации развития, ИНТЦ "Квантовая долина" и других организаций и министерств", - подчеркнул Андрей Саносян.

Такое важное сырье, как высшие жирные спирты, необходимо для производства поверхностно-активных веществ (ПАВ). Они входят в состав бытовых моющих средств, а также применяются в строительстве, химической, горнодобывающей, нефтедобывающей промышленности. Одна из организаций группы компаний "Норкем"- "Акрилхимпроект" является участником НОЦ с 2023 года. За это время было налажено тесное сотрудничество, разработаны импортозамещающие продукты. Следующим этапом будет создание производственной площадки для химической промышленности в регионе.

Кроме того, на конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между ГК "Норкем" и НГТУ им. Р.Е.Алексеева при подготовке кадров и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований. Работа будет вестись в рамках образовательной и научной политик вуза, которые реализуются по госпрограмме Минобрнауки РФ "Приоритет 2030"

По словам ректора НГТУ Сергея Дмитриева, подписанный документ будет способствовать реализации поручения президента России Владимира Путина об обеспечении технологического суверенитета страны и о создании критически важных разработок.

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