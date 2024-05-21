Университет Лобачевского стал участником программы для вузов Kaspersky Academy Alliance Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

Университет Лобачевского и "Лаборатория Касперского" заключили договор о взаимодействии в области кибербезопасности. Как сообщает пресс-служба вуза, двустороннее соглашение было подписано на "ЦИПР-2024".

Согласно договору, ННГУ присоединился к Kaspersky Academy Alliance. Это специальная программа для высших учебных заведений, которая позволяет внедрять экспертизу в области кибербезопасности и инновационные технологии "Лаборатории Касперского" в процесс обучения студентов. Кроме того, ректор ННГУ Олег Трофимов отметил, что лаборатория проявила интерес в сотрудничестве в области математических вычислений, искусственного интеллекта и по ряду других научно-исследовательских направлений.

По словам генерального директора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского, благодаря партнёрской программе для вузов преподаватели и студенты смогут быть в курсе последних тенденций в области кибербезопасности.

Ранее делегация представителей компании "Лаборатория Касперского" вместе с основателем компании Евгением Касперским посетила Университет Лобачевского, где прошла встреча со студентами ННГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ННГУ и Гаванский научно-технологический парк подписали соглашение о сотрудничестве.