Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2024 10:31  [44] Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи
23 мая 2024 10:14  [71] Ретропоезд на паровой тяге будет курсировать из Нижнего Новгорода в Арзамас
23 мая 2024 10:00  [109] Как не допустить заболевания щитовидной железы?
23 мая 2024 09:54  [82] Более 60 случаев наезда на лосей зафиксировано в Нижегородской области
23 мая 2024 09:45  [117] Университет Лобачевского стал участником программы для вузов Kaspersky Academy Alliance
23 мая 2024 09:32  [92] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни
23 мая 2024 09:14  [129] Свет и ГВС частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 23 мая
22 мая 2024 19:02  [240] Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе
22 мая 2024 18:31  [305] Школу цифровых технологий построят в Нижнем Новгороде
22 мая 2024 18:25  [245] Одностороннее движение транспорта будет введено по улице Марата в Нижнем Новгороде
Общество

Университет Лобачевского стал участником программы для вузов Kaspersky Academy Alliance

23 мая 2024 09:45  [117] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

Университет Лобачевского и "Лаборатория Касперского" заключили договор о взаимодействии в области кибербезопасности. Как сообщает пресс-служба вуза, двустороннее соглашение было подписано на "ЦИПР-2024".

Согласно договору, ННГУ присоединился к Kaspersky Academy Alliance. Это специальная программа для высших учебных заведений, которая позволяет внедрять экспертизу в области кибербезопасности и инновационные технологии "Лаборатории Касперского" в процесс обучения студентов. Кроме того, ректор ННГУ Олег Трофимов отметил, что лаборатория проявила интерес в сотрудничестве в области математических вычислений, искусственного интеллекта и по ряду других научно-исследовательских направлений.

По словам генерального директора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского, благодаря партнёрской программе для вузов преподаватели и студенты смогут быть в курсе последних тенденций в области кибербезопасности.

Ранее делегация представителей компании "Лаборатория Касперского" вместе с основателем компании Евгением Касперским посетила Университет Лобачевского, где прошла встреча со студентами ННГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ННГУ и Гаванский научно-технологический парк подписали соглашение о сотрудничестве.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Соглашение Сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2024 14:12  [269] ННГУ и Гаванский научно-технологический парк подписали соглашение о сотрудничестве
15 апреля 2024 12:25  [725] Почти 3,6 тысяч бюджетных мест создано в ННГУ им. Лобачевского в 2024 году
10 апреля 2024 18:26  [546] Медиаконтент о Нижнем Новгороде на английском, арабском и китайском языках создадут в ННГУ
01 апреля 2024 15:48  [830] ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из дешёвого сырья
28 февраля 2024 09:54  [670] ННГУ им. Лобачевского запустит собственный космический спутник в конце 2024 года
07 февраля 2024 13:24  [825] Профессор ННГУ Сусанна Гордлеева удостоена премии президента РФ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph