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Экономика

Денис Мантуров посетил завод "РУМО"

23 мая 2024 15:48  [117] Экономика

Фото: Аппарат первого вице-премьера

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров совместно с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым посетили завод АО "РУМО", который выпускает поршневые компрессоры, газомотокомпрессоры, газоперекачивающие агрегаты, электростанции и электроустановки, судовые и стационарные двигатели. Его сопровождали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов. 

Председатель Совета директоров АО "РУМО" Дмитрий Саморуков и председатель правления АО "РУМО" Андрей Горшков показали обновленные производственные цеха завода после выполненной реновации и модернизации парка оборудования, в том числе образцы продукции предприятия: отечественную газопоршневую электростанцию РУМО-702 мощностью 1 МВт, оппозитный поршневой компрессор 6ПК32 мощностью 4 МВт, судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1,2 МВт. Это оборудование разработано конструкторской службой завода, имеет зарегистрированные патенты и изготовлено из отечественных материалов и комплектующих, включая литье, поковки и электрокомпоненты. 

В рамках мероприятия были согласованы направления развития завода "РУМО" на ближайшие годы, а именно:
- создание индустриального парка "РУМО";
- программа перевода индустриальных дизельных двигателей, работающих в различных отраслях России, на газодизельный цикл;
- замена автоматизированных систем управления индустриальных двигателей иностранного производства на системы, разработки и производства группы компаний "РУМО" с целью обеспечения продовольственной безопасности;
- направления развития литейного и кузнечного завода "МЕТМАШ", входящего в группу "РУМО", в интересах судостроения и нефтегазовой отрасли;
- замена главных двигателей китайского производства в строящихся судах отечественных верфей на отечественный двигатель РУМО-535;
- меры поддержки АО "РУМО" в программах "Кластерная инвестиционная платформа" Фонда развития промышленности и "Промышленная ипотека" Минпромторга России.

"Сегодня завод "РУМО", при содействии Минпромторга России, продолжает реализацию политики импортозамещения в нефтегазовой, энергетической и судовой отраслях. В 2022 году мы начали разработку редукторных установок для газоперекачивающих агрегатов и линейки поршневых компрессоров. В 2023 году завод приступил к проектированию новой газопоршневой электростанции РУМО-706 на базе модернизированного газопоршневого двигателя мощностью 1,1-1,3 МВт. Также мы проводим подготовку серийного производства судового дизельного двигателя РУМО-535 мощностью 1,2 МВт для главных энергетических установок судов проектов RSD59 и RSC80", - отметил Дмитрий Саморуков. 

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Теги:
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