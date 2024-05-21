Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2024 18:27  [48] Две нижегородские компании стали победителями премии цифровых технологий CIPR Digital
23 мая 2024 18:19  [67] Патрулирование городских лесов Нижнего Новгорода проводят 17 мобильных групп
23 мая 2024 18:02  [86] Первый единый госэкзамен написали около трех тысяч нижегородцев 
23 мая 2024 17:43  [92] Многодетным нижегородским семьям предложили выплачивать компенсацию за жилье
23 мая 2024 17:32  [102] Более 80 браконьерских снастей изъято из нижегородских водоемов во время весеннего нереста
23 мая 2024 17:25  [102] Система видеонаблюдения "Ростелекома" полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году
23 мая 2024 17:14  [112] Первый замглавы Минприроды РФ Константин Цыганов оценил расчистку реки Борзовки
23 мая 2024 17:08  [121] Два школьных музея из Нижегородской области представят регион на Всероссийском конкурсе
23 мая 2024 16:25  [145] НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России
23 мая 2024 16:14  [129] Традиционный социальный проект "Всем двором" пройдет в Нижнем Новгороде
Общество

Две нижегородские компании стали победителями премии цифровых технологий CIPR Digital

23 мая 2024 18:27  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две нижегородские компании одержали победу на всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области,  премия CIPR Digital-2024 — четвертая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, которая направлена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.

Премия традиционно проходит в рамках конференции "ЦИПР". В этом году на участие в премии подали 480 заявок в 13 номинациях.

Нижегородская компания "Бингософт" стала лучшей в номинации "Лучший кейс региональной цифровизации" с проектом "ИСУП в Нижегородской области: цифровое преобразование строительства на основе больших данных". Этот цифровой продукт, который направлен на повышение качества взаимодействия между участниками строительного процесса, автоматизацию деятельности госзаказчика.

В номинации "Цифровое решение для сельского хозяйства" победу одержала управляющая компания "Русское пол" с проектом "Цыпа моя. Цифровая трансформация франшизы производства птицы"

Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде.

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России" является главным деловым мероприятием по цифровой экономике в стране, которое проходит в Нижнем Новгороде в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года — трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".

Ранее сообщалось, что нижегородские ИТ-специалисты получили премию "Digital-Оттепель".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия ЦИПР
Поделиться:
Новости по теме
09 апреля 2024 11:07  [606] Нижегородские ИТ-специалисты получили премию "Digital-Оттепель"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph