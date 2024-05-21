Две нижегородские компании стали победителями премии цифровых технологий CIPR Digital Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две нижегородские компании одержали победу на всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, премия CIPR Digital-2024 — четвертая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, которая направлена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.

Премия традиционно проходит в рамках конференции "ЦИПР". В этом году на участие в премии подали 480 заявок в 13 номинациях.

Нижегородская компания "Бингософт" стала лучшей в номинации "Лучший кейс региональной цифровизации" с проектом "ИСУП в Нижегородской области: цифровое преобразование строительства на основе больших данных". Этот цифровой продукт, который направлен на повышение качества взаимодействия между участниками строительного процесса, автоматизацию деятельности госзаказчика.

В номинации "Цифровое решение для сельского хозяйства" победу одержала управляющая компания "Русское пол" с проектом "Цыпа моя. Цифровая трансформация франшизы производства птицы"

Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде.

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России" является главным деловым мероприятием по цифровой экономике в стране, которое проходит в Нижнем Новгороде в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года — трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".

Ранее сообщалось, что нижегородские ИТ-специалисты получили премию "Digital-Оттепель".