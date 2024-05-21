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Общество

Лучшие "Семейные династии врачей" определили в Нижегородской области

24 мая 2024 09:35  [51] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги конкурса "Семейные династии врачей". Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс инициировали региональный Минздрав и Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

К участию в конкурсе, который проводился впервые, допускались медики не менее чем в трех поколениях, которые работали или продолжают работать врачами.

За звание победителя боролись пятнадцать семей. Конкурсанты составляли генеалогическое древо своей семьи, делились снимками из семейных архивов и рассказывали о личных наградах и достижениях.

В итоге победителями и призерами в разных номинациях стали шесть семей.

Так, семья Беляевых, представляющих областной диагностический центр, одержала победу в двух номинациях: "За преемственность поколений" (самая многочисленная династия) и "Старейшая династия" (продолжительность трудового стажа в суммарном исчислении).

В номинации "Заслуженная династия" (наибольшее количество наград за значительный вклад и многолетние успехи в трудовой деятельности) лучшими признаны семья Масеткиных из ПИМУ.

В номинации "Самая спортивная династия" (наибольшее количество наград за успехи в спорте) победу присудили семье Баландиных, которая трудится в Павловской ЦРБ.

Кстати, семьи Беляевых и Баландиных были отмечены в трех разных номинациях.

Ранее сообщалось, что итоги работы регионального здравоохранения в 2023 году подвели на коллеги Минздрава.

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Теги:
Конкурсы Медицина и здоровье
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