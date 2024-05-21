Лучшие "Семейные династии врачей" определили в Нижегородской области

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В Нижегородской области подвели итоги конкурса "Семейные династии врачей". Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурс инициировали региональный Минздрав и Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
К участию в конкурсе, который проводился впервые, допускались медики не менее чем в трех поколениях, которые работали или продолжают работать врачами.За звание победителя боролись пятнадцать семей. Конкурсанты составляли генеалогическое древо своей семьи, делились снимками из семейных архивов и рассказывали о личных наградах и достижениях.
В итоге победителями и призерами в разных номинациях стали шесть семей.
Так, семья Беляевых, представляющих областной диагностический центр, одержала победу в двух номинациях: "За преемственность поколений" (самая многочисленная династия) и "Старейшая династия" (продолжительность трудового стажа в суммарном исчислении).
В номинации "Заслуженная династия" (наибольшее количество наград за значительный вклад и многолетние успехи в трудовой деятельности) лучшими признаны семья Масеткиных из ПИМУ.
В номинации "Самая спортивная династия" (наибольшее количество наград за успехи в спорте) победу присудили семье Баландиных, которая трудится в Павловской ЦРБ.
Кстати, семьи Беляевых и Баландиных были отмечены в трех разных номинациях.
Ранее сообщалось, что итоги работы регионального здравоохранения в 2023 году подвели на коллеги Минздрава.
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