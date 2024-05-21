Андрей Дранишников рассказал о ходе благоустройства Балахны к 550-летнему юбилею Общество

Глава администрации Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников рассказал о ходе благоустройства к грядущему 550-летнему юбилею Балахны, который предстоит в августе этого года. Прямой эфир с руководителем МСУ провёл Центр управления регионом Нижегородской области в соцсети "Вконтакте".

Он сообщил, что прежде всего были организованы ремонтные работы на фасаде местного ДК, а также ремонт детского сада №42 на улице Свердлова.

По оперативным данным, в Доме культуры на данный момент работа выполнена на 38%, а вот детский сад уже почти готов.

Также будет проведено благоустройство Комсомольской площади, площадки возле районного Дома культуры, стадиона "Энергия". Будет отремонтирован мемориальный комплекс "Вечный огонь", где появится памятный знак, посвящённый погибшим участникам СВО. А в Волжском сквере вместо старого скейт-парка будет оборудован новый памп-трек.

Андрей Дранишников также предупредил о грядущих работах по перекладке коммуникаций.

"Заранее прошу у всех жителей понимания, потому что мы в итоге получим красивые, современные объекты", – добавил глава МСУ.

Полную версию эфира можно посмотреть в группе ЦУРа vk.com/tsur52 и в группе администрации Балахнинского округа vk.com/baladm.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы ЦУР в стране выполняет АНО "Диалог Регионы".

"Центр управления регионом" в Нижегородской области был запущен в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.