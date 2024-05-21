Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
24 мая 2024 09:48  [41] Нижегородское правительство перейдёт на отечественную ОС "РОСА Хром"
23 мая 2024 18:41  [318] Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
22 мая 2024 16:56  [551] Дмитрий Старостин стал и.о. зампреда правительства региона по международным связям
22 мая 2024 15:28  [305] Дума Дзержинска приняла отчет главы города
21 мая 2024 19:02  [445] Евгений Люлин посетил конференцию "ЦИПР" в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 17:36  [454] Михаил Мишустин встретился с Глебом Никитиным в рамках "ЦИПР-2024"
21 мая 2024 12:23  [485] Михаил Мишустин поручил организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля VOLGA
20 мая 2024 18:54  [579] Михаил Мишустин примет участие в конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде
20 мая 2024 18:40  [580] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
20 мая 2024 16:04  [468] Михаил Мишустин прибыл в Саров 20 мая
Политика

Нижегородское правительство перейдёт на отечественную ОС "РОСА Хром"

24 мая 2024 09:48  [41] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Нижегородское правительство и АО "Научно-технический центр информационных технологий РОСА" договорилось об использовании лицензий отечественной операционной системы "РОСА Хром". В рамках соответствующего соглашения, подписанного в ходе "ЦИПР", регион получит 20 тысяч лицензий.

Замглавы региона Егор Поляков рассказал, что основная задача соглашения - внедрение и поддержка отечественных импортонезависимых программных продуктов, а также сотрудничество в обобщении опыта и предложений по совершенствованию законодательства РФ и Нижегородской области в данной сфере.

Операционная система "РОСА Хром" будет использоваться в подведомственных организациях и органах власти региона.

Стоит отметить, что ОС разработана с учётом специфики работы госучреждений, интегрируется с российскими сервисами и программами и соответствует необходимым требованиям безопасности.

Гендиректор "НТЦ ИТ РОСА" Олег Карпицкий сообщил, что переход правительства Нижегородской области на отечественную операционную систему является важнейшим шагом к обеспечению национального суверенитета и информбезопасности.

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России"  проходит в  Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года стала трансформация нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных", которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Технологии ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph