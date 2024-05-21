Нижегородское правительство перейдёт на отечественную ОС "РОСА Хром" Политика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Нижегородское правительство и АО "Научно-технический центр информационных технологий РОСА" договорилось об использовании лицензий отечественной операционной системы "РОСА Хром". В рамках соответствующего соглашения, подписанного в ходе "ЦИПР", регион получит 20 тысяч лицензий.

Замглавы региона Егор Поляков рассказал, что основная задача соглашения - внедрение и поддержка отечественных импортонезависимых программных продуктов, а также сотрудничество в обобщении опыта и предложений по совершенствованию законодательства РФ и Нижегородской области в данной сфере.

Операционная система "РОСА Хром" будет использоваться в подведомственных организациях и органах власти региона.

Стоит отметить, что ОС разработана с учётом специфики работы госучреждений, интегрируется с российскими сервисами и программами и соответствует необходимым требованиям безопасности.

Гендиректор "НТЦ ИТ РОСА" Олег Карпицкий сообщил, что переход правительства Нижегородской области на отечественную операционную систему является важнейшим шагом к обеспечению национального суверенитета и информбезопасности.

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года стала трансформация нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных", которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.