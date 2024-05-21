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Общество

Трамвайные проездные будут действовать на маршрутах Э-4, Т-75, А-31 в Нижнем Новгороде

24 мая 2024 18:02  [90] Общество

Трамвайные проездные будут действовать на маршрутах Э-4, Т-75, А-31 в Нижнем Новгороде из-за временного закрытия трамвая №8 до конца июня. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

Движение трамваев №8 будет приостановлено с 25 мая до 1 ноября из-за реконструкции трамвайных путей и тяговой подстанции.

"В связи с этим будет обеспечен полный выпуск электробусов Э-4 "Улица Плотникова – ЖК "Торпедо". Также планируется увеличить выпуск автобусов Т-75 и, прежде всего в часы пик, автобусов А-31. На маршрутах Э-4, Т-75, А-31 до конца июня будут действовать трамвайные проездные", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в связи с завершением реконструкции трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Нартова с 25 мая возобновится движение трамваев №19 "Трамвайное депо №1 - Мыза".

Напомним, трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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