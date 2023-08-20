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Общество

Движение трамваев в Советском районе изменят для ускорения замены путей

20 сентября 2023 16:50  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев в Советском районе Нижнего Новгорода изменят с 23 сентября для ускорения реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, работы на участке от улицы Нартова до площади Лядова будут вестись параллельно с заменой путей от улицы Бекетова до Мызы, что позволит завершить их выполнение в максимально короткие сроки.

Планируется, что движение трамваев на участке от Мызы до улицы Нартова будет запущено в конце 2023 года, на участке от улицы Нартова до площади Лядова – весной 2024 года.

С 23 сентября прекратит работу трамвайный маршрут №19, а трамвай №18 будет курсировать по следующей схеме: улица Маслякова - улица Белинского - Лапшиха - трамвайное депо №1.

На время работ незадействованные вагоны с маршрута №19 усилят маршрут №2 "Городское кольцо", где количество подвижного состава увеличат с 12 до 14 единиц, на маршруте №3 количество вагонов будет увеличено с 11 до 14, а на маршруте №21 - с 12 до 15.

Ранее сообщалось, что замена трамвайной стрелки началась в районе нижегородской станции "Варя". Движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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