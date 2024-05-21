Фильм "Анора" с уроженцем Нижнего Новгорода Марком Эйдельштейном получил "Золотую пальмовую ветвь". Об этом сообщается на сайте Каннского кинофестиваля.
Драматический фильм Шона Бейкера "Анора" (18+) повествует о молодой секс-работнице Эни, на которой и женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться.
Одну из основных ролей в кинокартине, сына российского олигарха Ивана, сыграл Марк Эйдельштейн.
Напомним, Марк Эйдельштейн принял участие в открытии кинофестиваля "Горький fest-2023" в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Ранее сообщалось, что мать Марка Олеся Эйдельштейн преподаёт "Основы сценической речи" в НТУ им. Е. А. Евстигнеева. В прошлом году она была одним из спикеров арт-фестиваля семейного мобильного кино "DOBRO&LUBOV".
СПРАВКА
Марк Эйдельштейн родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде.
В 2019 году после окончания школы экстерном поступил в Школу-студию МХАТ (мастерская Брусникиной и Щедрина), которую окончил в 2023 году.
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