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Общество

Активисты МГЕР провели стратегическую сессию с молодежью в Кулебаках

26 мая 2024 15:46  [34] Общество
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Активисты МГЕР провели стратегическую сессию с молодежью в Кулебаках. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

В мероприятии приняли участие более 50 человек - учащиеся Кулебакского металлургического колледжа, молодые работники "Русполимета", а также молодежь из города Навашино.

Разделившись на команды, участники работали по следующим направлениям: "Демография" (условия для молодых родителей), "Как сделать свой округ привлекательным?" (условия для мест притяжения и привлечение молодежи) и "Вклад молодежи в помощь СВО".

Каждая команда проанализировала актуальные вопросы и существующие проблемы по своим темам, затем представила свои идеи и проекты по повышению качества и комфорта жизни молодежи в своем муниципалитете. Среди них - добавить активностей по патриотическому воспитанию именно для совершеннолетних молодых людей. Для помощи молодым родителям - организовать места по типу "бэйбиситр". Несколько участников решили принять участие в гуманитарной миссии на Донбассе в качестве волонтеров.

"Сегодня обсуждали вопросы самореализации молодых людей в их муниципалитетах, какие следует принять дополнительные меры поддержки, создавать условия для максимального раскрытия их потенциала, помочь ребятам найти свое дело. Ведь без опоры на молодежь невозможно двигаться вперед. Поэтому важен их взгляд, социальная активность. Это не первая наша сессия, и радует, что молодежь хочет и готова решать проблемы своих городов, поселков, делать их лучше, комфортнее. Они предлагают свои инициативы и стремятся их реализовывать", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Все собранные предложения будут проанализированы и структурированы для дальнейшего рассмотрения в соответствующих органах законодательной и исполнительной властей.

"Стратегическая сессия является важным стимулом, ориентиром для нас. Был разработан целый ряд проектов, направленных на поддержку молодых семей, бойцов СВО, и другие социально значимые инициативы. Это отличный пример того, как мы, молодые активисты, можем влиять на положительные изменения в нашем обществе. Надеюсь, что наши проекты принесут плоды и помогут улучшить жизнь и в нашем муниципалитете, и в регионе в целом", - поделился по итогам стратсессии руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" г.о.г. Кулебаки Илья Ширшов.

Напомним, стратегические сессии региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" проводит по всей Нижегородской области при содействии Штаба общественной поддержки партии. Их цель – выстраивание конструктивного диалога с молодежью для понимания ее проблем и потребностей, привлечение молодых ребят к участию в общественной жизни и развитии территорий, продвижение и реализация их инициатив.

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы "социальных лифтов", запуск программы поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне являются ключевыми задачами в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".

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Теги:
Единая Россия Молодая Гвардия Молодежь
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