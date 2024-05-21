Движение на шести участках трассы М-7 в Нижегородской области ограничили из-за ремонта Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение на шести участках федеральной трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области ограничили из-за ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Так, из-за ремонта дороги на двух участках км 399+000 – км 415+200 и км 429+540 на Южном обходе Нижнего Новгорода проезжая часть будет сужена. Скоростной режим на первом участке ограничен до 50 км/ч, а на втором- до 40 км/ч.

На мосту через Оку из-за планового ремонта на отрезке Южного обхода км 413 – км 414 введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Также из-за планового ремонта на участках трассы М-7 км 473+876 - км 490+000 в Кстовском и Лысковском районах скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Кроме того, на участках трассы км 365+000 – км 383+000 М-7 в городском округе Дзержинск и км 524+000 - км 568+273 в районе Володарска проезжую часть сузят, а скорость на территории населенных пунктах ограничат до 40 км/ч, а вне поселений – до 50 км/ч.

Напомним, еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.