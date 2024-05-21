Нижегородское КБ "Вымпел" разработало проект контейнеровоза со сверхдлинным трюмом Экономика

Фото: пресс-служба КБ "Вымпел"

Нижегородское конструкторское бюро "Вымпел" ( входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработало концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза проекта 00111 "Беломорец". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сухогруз может выпускаться в двух вариантах. Первый снабжен одновальной силовой установкой с трехперьевым рулевым устройством.

Применение одновальной установки вкупе с коэффициентом полноты 0,88 позволяет использовать российские двигатели мощностью от 1200 до 1600 кВт, а также снизить топливные и эксплуатационные расходы. Дедвейт (максимальное количество груза) составляет 2800/5050 тонн в реке/ море соответственно.

Вторая версия судна с увеличенным коэффициентом полноты 0,93, двухвальной энергетической установкой и повышенным дедвейтом 3250/5500 тонн.

"Суда предназначены для перевозки контейнеров, в том числе рефрижераторных, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, зерна, леса, пиломатериалов, металла в связках и рулонах, опасных грузов. Суда могут перевозить грузы через Беломоро-Балтийский канал", - пояснили в пресс-службе КБ "Вымпел".

СПРАВКА:

Оба варианта проекта 00111 сухогруза-контейнеровоза "Беломорец" имеют один сверхдлинный грузовой трюм длиной 78,7 метра. Длина судна в обоих вариантах проекта составляет 120 метров, ширина 13,4 метра. Суда имеют носовую надстройку и рубку, что позволяет повысить контейнеровместимость в 244TEU. Сухогрузы могут развивать скорость до 10-11 узлов.

Напомним, круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".