Олег Дикун возглавил отделение посольства Белоруссии в Нижнем Новгороде

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Новым руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Нижнем Новгороде назначен Олег Дикун. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов провели рабочую встречу с дипломатом.
"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, которое у нас сложилось за эти годы, и надеемся, что при содействии Олега Дикуна наши отношения будут еще крепче и плодотворнее", - подчеркнула Гусева.
В свою очередь, Олег Дикун отметил важность расширения сфер взаимодействия между Белоруссией и Нижегородской областью.
"У нас амбициозные планы – укрепление сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области в торгово-экономических, культурных и социальных вопросах. Совсем скоро пройдет III Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей, где будет внушительная делегация из Республики Беларусь. Также наша делегация намерена принять участие в Саммите министров иностранных дел стран БРИКС", - заявил Дикун.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об изменениях в структуре регионального правительства. В частности, в блоке замгубернатора Юрия Ильина введена новая должность заместителя председателя правительства по международным связям. К исполнению обязанностей уже приступил Дмитрий Старостин.
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