Проект станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу Общество

Проект станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином госреестре заключения проектной документации.

Расчетная мощность станции составит 6000 м3.

Застройщиком выступает ООО "Чистые улицы Приволжья", проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Проконтроль-НН".

Ранее сообщалось, что новую станцию снеготаяния в Советском районе планируется построить в деревне Кузнечиха.

Напомним, этот же инвестор планирует построить станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода по концессии.