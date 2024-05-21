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Общество

Проект станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу

27 мая 2024 17:44  [35] Общество

Проект станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином госреестре заключения проектной документации.

Расчетная мощность станции составит 6000 м3.

Застройщиком выступает ООО "Чистые улицы Приволжья", проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Проконтроль-НН".

Ранее сообщалось, что новую станцию снеготаяния в Советском районе планируется построить в деревне Кузнечиха.

Напомним, этот же инвестор планирует построить станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода по концессии.

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Теги:
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