Победителей конкурса "Экспортёр года-2023" выбрали в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

13 нижегородских предприятий стали победителями регионального конкурса "Экспортёр года-2023", который проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Торжественная церемония награждения победителей состоялась на форуме "Время экспорта".

Организаторы конкурса - Центр поддержки экспорта Нижегородской области и Минпромторг региона.

"В 2023 году нижегородские компании продолжали проработку новых логистических цепочек и переформатирование экспортных потоков на перспективные сегодня направления. Наши предприятия активно сотрудничают с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, ОАЭ. Конкурс "Экспортёр года" позволяет отметить лучшие практики развития экспорта и тиражировать успешный нижегородский опыт", – рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что победители регионального конкурса "Экспортёр года" для развития экспортной деятельности используют инструменты нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

"Предприятия участвуют в бизнес-миссиях, представляют свою продукцию на международных выставках и повышают квалификацию с помощью бесплатных обучающих программ регионального Центра поддержки экспорта. Такой комплексный подход позволяет компаниям нарабатывать обширную клиентскую базу, обмениваться опытом с коллегами и, конечно, реализовать свою продукцию. Так, в прошлом году благодаря комплексной поддержке наших специалистов 68 малых и средних предприятий региона заключили 110 экспортных контрактов", – рассказал Максим Черкасов.

Конкурсная комиссия оценивала компании по результатам деятельности за 2023 год. Учитывались объём экспортной продукции, доля экспорта в общей выручке предприятия, наличие обязательных сертификатов для зарубежных рынков, а также уровень экспортной активности (появление новых стран для экспорта, динамика роста количества иностранных клиентов, расширение экспортной номенклатуры).

Победителями конкурса "Экспортер года-2023" стали:

I. В номинации "Экспортёр года в сфере промышленности":

1. ООО "Рудпром" (разработка, поставка, сервисное обслуживание дробильно-сортировочное и обогатительное оборудование);

2. ООО "ГеоСМ" (производство геосинтетических материалов);

3. ООО "Синтез-ПКЖ" (производство и поставка широкого ассортимента порошков карбонильного железа) и ООО "Элторг" (разработчик и производитель серии аппаратов для транскранильной фототерапии, оборудования в области реабилитации и спортивной медицины).

II. В номинации "Экспортёр года в сфере машиностроения":

1. ООО "Промтехника" (производство спецавтомобилей, контейнеров, лабораторий, фургонов);

2. ООО "Келтер Групп" (завод твердосплавных ножей для фрез по дереву);

3. ООО "Светлобор" (производство котлов и котельного оборудования).

III. В номинации "Ответственный экспортёр":

1. ООО "Келтер Групп" (завод твердосплавных ножей для фрез по дереву);

2. ООО "Элторг" (разработчик и производитель серии аппаратов для транскранильной фототерапии, оборудования в области реабилитации и спортивной медицины);

3. ООО "Ренткар" (производитель террасной доски ДПК).

IV. В номинации "Прорыв года":

1. ООО "ГеоСМ" (производство геосинтетических материалов);

2. ООО "Промтехника" (производство спецавтомобилей, контейнеров, лабораторий, фургонов);

3. ООО "ККМ" (производитель технических охлаждающих жидкостей).

Призёры регионального конкурса получат дополнительные баллы на федеральном конкурсе "Экспортёр года".