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Общество

Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву под Нижним Новгородом

28 мая 2024 10:48  [110] Общество

Фото: Пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Росприроднадзор поступила жалоба на сброс сточных вод в водоем. Инспекторы провели осмотр территории вблизи деревни Шопово, в результате информация подтвердилась.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы почвы и сточных вод.

"В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований. Это позволит дать оценку состоянию почвенного покрова и, при необходимости, определить размер ущерба, причиненного окружающей среде", - пояснили в ведомстве.

Ситуация остается на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Река Экология
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