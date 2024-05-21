Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву под Нижним Новгородом Общество

Фото: Пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Росприроднадзор поступила жалоба на сброс сточных вод в водоем. Инспекторы провели осмотр территории вблизи деревни Шопово, в результате информация подтвердилась.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы почвы и сточных вод.

"В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований. Это позволит дать оценку состоянию почвенного покрова и, при необходимости, определить размер ущерба, причиненного окружающей среде", - пояснили в ведомстве.

Ситуация остается на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.