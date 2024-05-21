Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву под Нижним Новгородом

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Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Росприроднадзор поступила жалоба на сброс сточных вод в водоем. Инспекторы провели осмотр территории вблизи деревни Шопово, в результате информация подтвердилась.
Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы почвы и сточных вод.
"В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований. Это позволит дать оценку состоянию почвенного покрова и, при необходимости, определить размер ущерба, причиненного окружающей среде", - пояснили в ведомстве.
Ситуация остается на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.
Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.
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