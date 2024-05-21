Российские звёзды выступят на концерте к юбилею Пушкина в Болдине 6 июня Культура и отдых

6 июня во всём мире признано Днём русского языка - в честь дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году будет отмечаться его 225-летие, и к этой дате приурочено масштабное празднование.

Так, в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино", в родовой усадьбе поэта в Нижегородской области, с 6 по 9 июня состоится фестиваль искусств "Пушкин без границ" (0+).

В рамках открытия фестиваля пройдёт грандиозный вечерний концерт "Отражения", который в прямом эфире будет транслировать телеканал "Россия".

Мероприятие будет организовано под открытым небом на берегу Верхнего пруда. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписана в ландшафт музея. Художественным руководителем концерта выступит маэстро Юрий Башмет, а ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В концерте примут участие звёзды эстрады и кино Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Эмир Кустурица, Пелагея, Лев Зулькарнаев и многие другие.

Зрители также увидят выступления хора Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Со сцены будут звучать стихи и отрывки из произведений Пушкина, а также посвящённые ему произведения.

Напомним, что к юбилейным мероприятиям в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводилась реставрация, которая затронула господский дом, Музей сказок, "Музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке и другие локации.

Кроме того, Большое Болдино получило из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.