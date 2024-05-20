Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 мая 2024 10:23  [83] Фестиваль искусств "Пушкин без границ" пройдёт в Болдине 6-9 июня
20 мая 2024 16:35  [278] Нижегородская область вошла в федеральный проект по восстановлению ОКН с участием ДОМ.РФ
20 мая 2024 11:56  [288] Граффити с крокодилом восстановят на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
19 мая 2024 12:21  [394] Юных нижегородцев приглашают на фестиваль "Зеркало будущего PRO"
18 мая 2024 10:30  [560] Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев"
18 мая 2024 09:20  [444] Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"
17 мая 2024 16:35  [521] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 16:15  [459] Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела
17 мая 2024 16:04  [464] Нижегородский хоровой колледж и гимназия при Белорусской академией музыки стали партнерами
17 мая 2024 14:27  [576] Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области
Культура и отдых

Фестиваль искусств "Пушкин без границ" пройдёт в Болдине 6-9 июня

21 мая 2024 10:23  [83] Культура и отдых

Фестиваль искусств "Пушкин без границ" (0+) пройдёт в в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" с 6 по 9 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Фестиваль приурочен к празднованию 225-летия со дня рождения поэта и организован АНО "Болдинская вотчина" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором фестиваля является АНО "Болдинская вотчина".

Праздничные мероприятия стартуют в день рождения поэта - 6 июня. В этот день учёные-пушкинисты из России, Молдавии и Узбекистана проведут лекции и мастер-классы, болдинцы и гости будут читать стихи у "открытого микрофона", а также откроется VI Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов.

Основные мероприятия фестиваля запланированы на выходные 8 и 9 июня на нескольких локациях: на самом усадебном дворе, на площадке около часовни Михаила Архангела и в парке, а также в усадьбе А.А. Пушкина в селе Львовка. В эти дни будут организованы фудкорт и локальный маркет, фотозоны и арт-лаборатории, экскурсии и театральные постановки, концерты и перформансы.

Для гостей фестиваля будут выступать симфонический оркестр Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича, камерный хор "Нижний Новгород", камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода", "ВАУ-театр" из Воронежа и театр Vokrug из Санкт-Петербурга, ансамбль "Синий лён", Кристина Фиш и струнный квартет Cantabile, группа Settlers из Санкт-Петербурга, ансамбль старинной музыки "Демество", ансамбль народной музыки "ВерескЪ" из Арзамаса и другие.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе "Пушкин без границ" в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что к юбилейным мероприятиям в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводилась реставрация, которая затронула господский дом, Музей сказок, крепостную контору, баньку, кухню в Болдине и "Музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке.

Кроме того, Большое Болдино получило из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино Музеи Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2024 16:38  [708] Фотовыставка "Строкою Пушкина воспето…" откроется в Русском музее фотографии
06 марта 2024 13:23  [831] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph