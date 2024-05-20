Фестиваль искусств "Пушкин без границ" пройдёт в Болдине 6-9 июня Культура и отдых

Фестиваль искусств "Пушкин без границ" (0+) пройдёт в в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" с 6 по 9 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Фестиваль приурочен к празднованию 225-летия со дня рождения поэта и организован АНО "Болдинская вотчина" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором фестиваля является АНО "Болдинская вотчина".

Праздничные мероприятия стартуют в день рождения поэта - 6 июня. В этот день учёные-пушкинисты из России, Молдавии и Узбекистана проведут лекции и мастер-классы, болдинцы и гости будут читать стихи у "открытого микрофона", а также откроется VI Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов.

Основные мероприятия фестиваля запланированы на выходные 8 и 9 июня на нескольких локациях: на самом усадебном дворе, на площадке около часовни Михаила Архангела и в парке, а также в усадьбе А.А. Пушкина в селе Львовка. В эти дни будут организованы фудкорт и локальный маркет, фотозоны и арт-лаборатории, экскурсии и театральные постановки, концерты и перформансы.

Для гостей фестиваля будут выступать симфонический оркестр Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича, камерный хор "Нижний Новгород", камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода", "ВАУ-театр" из Воронежа и театр Vokrug из Санкт-Петербурга, ансамбль "Синий лён", Кристина Фиш и струнный квартет Cantabile, группа Settlers из Санкт-Петербурга, ансамбль старинной музыки "Демество", ансамбль народной музыки "ВерескЪ" из Арзамаса и другие.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе "Пушкин без границ" в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что к юбилейным мероприятиям в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводилась реставрация, которая затронула господский дом, Музей сказок, крепостную контору, баньку, кухню в Болдине и "Музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке.

Кроме того, Большое Болдино получило из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.