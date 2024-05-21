Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для летнего отдыха у воды

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов страны для летнего отдыха у воды. Исследование опубликовал портал бронирования отелей ТВИЛ.РУ.
По данным сервиса, в тройку самых популярных городов для отдыха на реках и озерах вошли Калининград, Казань и Волгоград. Нижний Новгород занял четвертую строчку рейтинга.
По данным исследования, средняя продолжительность поездки в Нижний Новгород в летний период составляет 3 дня, а средняя стоимость одной ночи в отеле - 4781 руб.
Отметим, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи при формировании рейтинга не учитывались.
Ранее сообщалось, что турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%.
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