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Нижегородские мастера могут подать заявку на участие в ярмарке "Арт.Молодость" на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму

29 мая 2024 11:04  [109] Общество

Фото: Росмолодежь

Открыт прием заявок на участие в масштабной ярмарке "Арт.Молодость" для молодых мастеров.

Ярмарка пройдет на фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" в Крыму с 26 по 28 июля 2024 года. Приглашаются дизайнеры, художники, авторы, производители и представители локальных брендов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России.

В 2024 году на территории ярмарки "Арт.Молодость" будет представлена аутентичная продукция, сочетающая в себе национальные традиции регионов России и современный дизайн: авторская одежда, аксессуары, предметы искусства и дизайна интерьера, картины и книги. Главная цель — показать разнообразие нашей страны и национальную идентичность народов, ее населяющих. Посетители фестиваля "Таврида.АРТ" не только приобретут интересные товары, но и погрузятся в атмосферу национального колорита, узнают про самобытные локальные бренды и молодых дизайнеров, а также примут участие в творческих мастер-классах и концертах этнической музыки.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму с 2019 года и является одним из важнейших культурных и образовательных событий страны. Подать заявку на участие в ярмарке "Арт.Молодость" можно по ссылке.

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Теги:
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