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Общество

Подпольный игорный клуб накрыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода

29 мая 2024 16:20  [91] Общество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сотрудники прокуратуры и ФСБ накрыли подпольный игорный клуб в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что клуб организовала группа лиц в подвале многоквартирного дома на проспекте Ленина. Здесь клиенты могли делать ставки на игру, выбирать игровое оборудование в зале и начинать игру с использованием анимационных элементов.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр).

Работа игрового клуба прекращена.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода.

Напомним, подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Игорный клуб Развлечения
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