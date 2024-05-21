Подпольный игорный клуб накрыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода

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Сотрудники прокуратуры и ФСБ накрыли подпольный игорный клуб в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура региона.
Установлено, что клуб организовала группа лиц в подвале многоквартирного дома на проспекте Ленина. Здесь клиенты могли делать ставки на игру, выбирать игровое оборудование в зале и начинать игру с использованием анимационных элементов.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр).
Работа игрового клуба прекращена.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода.
Напомним, подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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