Артём Дзюба рассматривает "Пари НН" для продолжения карьеры Спорт

Фото: Telegram-канал Артёма Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба покидает московский "Локомотив", за который выступал с февраля 2023 года, по истечении срока контракта. Об этом клуб официально объявил на своём сайте. За полтора сезона в составе "Локо" футболист провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Агент игрока Леонид Гольдман заявил, что Артём не планирует завершать карьеру. "Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что в ближайшее время всё будет известно", - прокомментировал представитель форварда ТАСС.

Как сообщает Metaratings.ru, у 35-летнего спортсмена есть три варианта продолжения карьеры в РПЛ.

По информации издания, Дзюба готов остаться в чемпионате России и рассмотреть вариант с "Пари НН", если клуб сохранит прописку в высшем футбольном дивизионе страны.

Кроме того, в нападающем заинтересованы "Химки" и ещё один клуб РПЛ.

Согласно информации, клубы уже связывались со стороной футболиста, обсуждали возможное приглашение Дзюбы. В ближайшее время экс-игрок "Локо" примет решение о своём будущем.

Напомним, перед подписанием в "Локомотив" российские спортивные СМИ активно распространяли новость о том, что нападающий подписал контракт с командой "Пари Нижний Новгород". Причём, якобы, решение о приглашении спортсмена принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Но в пресс-службе самого клуба информацию о подписании Дзюбы опровергли.

Напомним также, что "Пари НН" на этой неделе проведёт два стыковых матча за право остаться в российской премьер-лиге. По итогам регулярного чемпионата РПЛ "горожане" заняли 14-е место, избежав прямого вылета в низший дивизион. Соперником "Пари НН" стал "Арсенал" из Тулы.

Первый матч пройдёт 29 мая в Нижнем Новгороде, ответная игра намечена на 1 июня в Туле.