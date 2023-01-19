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Пресс-служба ФК "Пари НН" опровергла информацию о подписании Дзюбы

26 января 2023 09:35  [113] Спорт

Фото: с сайта fc-zenit.ru

Российские спортивные СМИ активно распространяют новость о том, что нападающий Артём Дзюба подписал контракт с командой "Пари Нижний Новгород". Причём, якобы, решение о приглашении спортсмена принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Сообщается, что контракт закрепит Дзюбу в "Нижнем" до конца текущего сезона, а его зарплата составит € 500 тыс.

В пресс-службе ФК "Пари НН" информацию о подписании Дзюбы опровергли.

"ФК "Пари Нижний Новгород" тренируется в прежнем составе на сборах. Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время на просмотре в ФК "Пари Нижний Новгород" находится полузащитник Денис Глушаков: он присоединился к команде на втором сборе в Турции.

Напомним, в декабре клуб возглавил 35-летний Артем Горлов, перешедший из ФК "Енисей". Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре 2022 года и перешёл в московский "Локомотив".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. Сезон для "Пари НН" возобновится 26 февраля матчем с ФК "Звезда СПБ" в рамках Кубка России.

СПРАВКА:

Артём Дзюба - 34-летний российский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым, лучший бомбардир в истории сборной России по футболу. Четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года.

В чемпионате России Дзюба выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Арсенал" и "Зенит". Последним клубом нападающего был турецкий "Адана Демирспор".

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