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Общество

Владимир Путин поручил создать цифровую платформу в сфере туризма

29 мая 2024 16:48  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2024 года разработать единую цифровую платформу в сфере туризма, сообщает телеканал "360".

"Правительству Российской Федерации… обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма", — цитирует издание текст поручения.

На сайте будет размещена информация о гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах.

Кроме того, в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" утверждён федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов. Они разместятся на побережьях Азовского моря (курорт "Приморск" в Запорожье), Балтийского моря (курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина"); Каспийского моря (курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане); Чёрного моря (курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Крыму); Японского моря (курорт "Приморье"); озера Байкал (курорт "Волшебный Байкал" в Бурятии и Иркутской области).

Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, что Минтуризма Нижегородской области, Сбербанк и ГК "Современные транспортные технологии" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на продвижение российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры. Трёхстороннее сотрудничество направлено на развитие туристического потенциала региона, популяризацию автопутешествий, формирование и продвижение детских, молодёжных и семейных туров и проектов.

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Теги:
Путешествия Туризм цифровизация
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