Нижегородский Минтур, Сбербанк и ГК "СТТ" будут развивать инфраструктуру туризма Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, управляющий директор - руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и гендиректор ГК "Современные транспортные технологии" Олег Марков на конференции "ЦИПР" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на продвижение российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры.

"Подписание соглашения – это перспективный шаг в продвижении российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры. Уверен, что совместные проекты станут стимулом развития новой культуры отдыха и роста потенциала внутренних туристических маршрутов нашего региона", – отметил Сергей Яковлев.

Трёхстороннее сотрудничество направлено на развитие туристического потенциала региона, популяризацию автопутешествий, формирование и продвижение детских, молодёжных и семейных туров и проектов.

"Мы видим большую заинтересованность министерства туризма и промыслов Нижегородской области в высокотехнологичных решениях для развития туризма и вместе с ГК "Современные транспортные технологии" поддерживаем это стремление. Наша задача — дать региону все необходимые инструменты для дальнейшего стимулирования этого роста", – сказал Андрей Дмитриев.

По мнению генерального директора ГК "СТТ" Олег Маркова, благоустройство территорий и улучшение инфраструктуры отражаются на возрастающем числе туристов.

"Для нас важно способствовать росту туристического потенциала Нижегородской области, так как регион становится одним из самых популярных направлений для внутренних путешествий. Мы будем стремиться поддерживать данную тенденцию, объединяя технологические и транспортные решения для развития различных направлений туристической отрасли, включая экскурсии, городские мероприятия, а также личные автопутешествия", – заявил он.

Подписание соглашения соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года стала трансформация нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных", которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.