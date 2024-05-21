Центр народной дипломатии открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр народной дипломатии Нижегородской области открылся на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского в столице Приволжья 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр открылся в преддверии встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне.

"Нижегородская область развивает международное сотрудничество со 140 странами мира в сферах экономики, торговли, образования, культуры, экологии. Общественная дипломатия в нашем регионе развивается системно, в самых различных ее проявлениях: поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, "Автопробег Дружбы" по маршруту Берлин – Москва, реализация проекта "Школа юного дипломата", - сказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Центр народной дипломатии станет своего рода аккумулятором лучших практик в сфере народной дипломатии - в образовании, в культуре, в спорте, в молодежной политике. Реализацией этих практик будут заниматься министерство международных и межрегиональных связей, минкульт, минспорта, министерство молодежной политики, представительство МИД России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Добролюбова, ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Минина, а также Международная школа имени Ломоносова и школа №187.

На базе центра будут проводиться встречи, лекции, конференции на тему народной дипломатии. На занятия смогут ходить школьники и студенты вузов.

Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов отметил, что у вуза богатый международный опыт, в том числе опыт народной дипломатии.

"Университет активно участвует в международных проектах, сотрудничает с зарубежными вузами. У нас обучаются студенты из почти 100 стран мира, вместе с которыми мы реализуем успешные культурные инициативы. Уверен, открытие центра будет способствовать развитию международных связей и укреплению имиджа региона как открытого и дружелюбного", - сказал Трофимов.

Напомним, Олег Дикун возглавил отделение посольства Белоруссии в Нижнем Новгороде.