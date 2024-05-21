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Общество

Почти 40 аварийных домов снесли в муниципалитетах Нижегородской области с начала года

29 мая 2024 18:43  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала года в 18 муниципалитетах Нижегородской области снесены уже 39 расселённых аварийных многоквартирных домов. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда".

Как сообщили в региональном Минстрое, в Нижегородской области продолжается активная реализация мероприятий по обновлению жилищного фонда.

Досрочно программу выполнили Большемурашкинский, Городецкий, Ковернинский и Шарангский муниципальные округа, на территории которых снесено восемь аварийных многоквартирных домов.

Согласно информации, освобождённые земельные участки будут использованы для дальнейшего развития территории. На них либо построят новые жилые дома, либо организуют благоустроенные территории.

Напомним, новая государственная программа Нижегородской области "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда" утверждена в марте 2024 года. Она включает шесть направлений деятельности по повышению качества и условий жизни населения региона. Одним из них стала реализация ведомственного проекта по сносу расселённых многоквартирных домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Снос
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