Алкоголь начнут продавать на летних верандах Нижнего Новгорода с 1 июня Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров. Документ уже официально опубликован, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, с 1 июня допускается сбыт спиртного в сезонных залах, которые являются частью заведений общепита.

При этом торговлю разрешат в рамках лицензии, которая уже есть у кафе, ресторанов и баров, и получать дополнительный документ не придётся.