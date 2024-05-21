Алкоголь начнут продавать на летних верандах Нижнего Новгорода с 1 июня

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров. Документ уже официально опубликован, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, с 1 июня допускается сбыт спиртного в сезонных залах, которые являются частью заведений общепита.
При этом торговлю разрешат в рамках лицензии, которая уже есть у кафе, ресторанов и баров, и получать дополнительный документ не придётся.Напомним, что депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 25 апреля приняли во втором чтении проект изменений в закон "о разливайках". Розничная продажа пива и слабоалкогольных напитков при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в МКД, причём исключительно с 9:00 до 23:00.
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