Три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса трех аварийных домов на улице Усиевича. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о доме №3 литера А, многоквартирном доме 19 литера А и доме 6 литера А по улице Усиевича.

Итоги аукциона по сносу аварийного дома №3 подведут 10 июня, а итоги торгов для домов №№ 19 литера А и 6 литера А – 6 июня.

На демонтаж всех трех домов из городского бюджета направят 4 млн рублей. Аварийные постройки должны быть снесены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

СПРАВКА:

Двухэтажный шлакоблочный дом №3 литера А по улице Усиевича был построен в 1959 году, а двухэтажные каркасно-засыпные дома №6 литера А и 19 литера А – в 1926 году и 1932 году соответственно.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.