Три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей

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Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса трех аварийных домов на улице Усиевича. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Речь идет о доме №3 литера А, многоквартирном доме 19 литера А и доме 6 литера А по улице Усиевича.
Итоги аукциона по сносу аварийного дома №3 подведут 10 июня, а итоги торгов для домов №№ 19 литера А и 6 литера А – 6 июня.
На демонтаж всех трех домов из городского бюджета направят 4 млн рублей. Аварийные постройки должны быть снесены в течение 30 дней с момента заключения контракта.
СПРАВКА:
Двухэтажный шлакоблочный дом №3 литера А по улице Усиевича был построен в 1959 году, а двухэтажные каркасно-засыпные дома №6 литера А и 19 литера А – в 1926 году и 1932 году соответственно.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.
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