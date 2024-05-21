Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 мая 2024 11:14  [35] Группа ОМК окажет адресную поддержку семьям сотрудников и вручит более 2,5 тысяч подарочных сертификатов
30 мая 2024 10:48  [84] Три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей
30 мая 2024 10:25  [100] "Волгаэнерго" провела мероприятие для воспитанников социального центра "Перспектива" ко Дню защиты детей
30 мая 2024 10:02  [142] Комитет по образованию появится в структуре ТПП Нижегородской области
29 мая 2024 20:17  [255] Алкоголь начнут продавать на летних верандах Нижнего Новгорода с 1 июня
29 мая 2024 18:43  [252] Почти 40 аварийных домов снесли в муниципалитетах Нижегородской области с начала года
29 мая 2024 18:27  [258] Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют из-за забега 1 июня
29 мая 2024 18:09  [277] Три нижегородские компании участвуют в международной выставке продуктов питания в Шанхае
29 мая 2024 17:36  [274] Улицу Рождественскую в выходные летние дни будут перекрывать для гастрофестиваля
29 мая 2024 17:06  [262] Центр народной дипломатии открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей

30 мая 2024 10:48  [84] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса трех аварийных домов на улице Усиевича. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о доме №3 литера А, многоквартирном доме 19 литера А и доме 6 литера А по улице Усиевича.

Итоги аукциона по сносу аварийного дома №3 подведут 10 июня, а итоги торгов для домов №№ 19 литера А и 6 литера А – 6 июня.

На демонтаж всех трех домов из городского бюджета направят 4 млн рублей. Аварийные постройки должны быть снесены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

СПРАВКА:

Двухэтажный шлакоблочный дом №3 литера А по улице Усиевича был построен в 1959 году, а двухэтажные каркасно-засыпные дома №6 литера А и 19 литера А – в 1926 году и 1932 году соответственно.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд дома
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2023 10:17  [1046] Более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph