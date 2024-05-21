СДЭК начал выдачу отправлений в ПВЗ Нижегородской области Общество

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Все отделения СДЭК в Нижегородской области начали выдачу посылок, находящихся в ПВЗ. Об этом НИА "Нижний новгород" сообщили в в пресс-службе компании.

При готовности посылки к получению, клиенту поступит смс-уведомление, уточнили в пресс-службе. Ранее посылку могли получить только клиенты, получившие уведомление ещё до технического сбоя.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в работе СДЭК произошёл технический сбой, затронувший вычислительные мощности и ограничивший работу сайта и приложения. По этой причине компания временно приостановила обработку посылок по всей России.

По информации телеканала "360", утром 29 мая компания запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Платформа начала работать в ограниченном режиме.

Теперь сервису доставки предстоит запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.

"Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", — подчеркнул директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.