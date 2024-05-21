Инвесткарту Нижегородской области дополнили данными об инженерной инфраструктуре Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области модернизировала и дополнила функционал инвестиционной карты региона (newmap.nn-invest.ru), доработав и расширив слой с инженерной инфраструктурой. Теперь там отображается более полная информация, в том числе о сетях водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, объектах газоснабжения.

Согласно информации, на карте размещена информация о более чем 150 скважинах и водозаборах, о более 200 действующих и запланированных объектах теплоснабжения и около 90 объектах газоснабжения.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что наличие инженерной инфраструктуры является одним из ключевых аспектов при выборе инвестиционной площадки. Так, отдалённость территории будущего предприятия от действующих сетей может существенно усложнить реализацию проекта.

Теперь инвесторы могут сразу ознакомиться с наличием инфраструктуры на заинтересовавших их площадках, а Корпорация развития поможет в подключении к необходимым сетям.

Напомним, что интерактивная инвестиционная карта является публичной картой региона. На ней размещена информация об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОСЭР и ОЭЗ, а также сведения о транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Вся информация на карте доступна на двух языках: русском и английском. В настоящее время на карте доступны данные о более 460 инвестиционных площадок.

Инвесткарта разработана с учётом Регионального инвестиционного стандарта. Кроме того, сюда включили кадастровую карту, которая представлена как дополнительный слой.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. По индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта, регион находится на втором месте после Москвы.

Недавно на инвесткарту также добавили слой с покрытием сотовой связи.