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Общество

Штрафы за нарушение ночной продажи алкоголя в общепите составят до 150 тысяч рублей

30 мая 2024 16:55  [71] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 30 мая одобрили внесение изменений в региональный КоАП, регулирующих ответственность за нарушение розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Напомним, закон о "разливайках" был принят в апреле. В мае вступили в силу его положения: запрет на продажу алкоголя в ночное время в заведениях общепита в МКД и на прилегающих к ним территориях.

Для соблюдения норм регионального закона были внесены изменения в региональный КоАП и установлены санкции.

Так, ночная розничная продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах (за исключением ресторанов), повлечёт наложение административного штрафа: на граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Продажа слабоалкогольных напитков (пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) с 1 сентября 2024 года на объектах общепита (кроме сторанов, баров, кафе, буфетов) повлечёт штраф в размере: на должностных лиц - 10-15 тысяч рублей; на юрлиц - 100-150 тысяч рублей.

Такие же штрафы будут действовать за продажу алкоголя в объектах общепита с залом обслуживания площадью менее 50 м2, в том числе в пристроях многоквартирным домам, со входами со стороны подъездов.

«Нарушением не будет являться Ночная розничная продажа алкоголя допускается в прошедших обязательную классификацию городских гостиницах, либо отелях, а также на популярных туристических территориях.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин прокомментировал, что закон направлен на защиту интересов жителей многоквартирных домов и законопослушных предпринимателей.

Нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Как сообщалось ранее, регионы России получили полномочия для наведения порядка в работе "разливаек".

Напомним также, что президент России Владимир Путин подписал закон о легализации розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров.

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Теги:
Алкоголь Законодательное собрание КоАП
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