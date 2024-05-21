Укрепляя традиции добрососедства: в Нижнем Новгороде проходят мероприятия, посвященные Дню соседей Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в преддверии Дня соседей прошла встреча жителей с председателем комитета по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области Владимиром Беспаловым и региональным координатором партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александром Рыжовым. В неформальной обстановке на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" участники смогли обсудить свои наболевшие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

В частности, были затронуты темы капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства территорий и несвоевременного вывоза мусора.

"Мы постарались найти ответы на все волнующие жителей вопросы. Часть из них взяли для более детальной проработки. Очень живое общение получилось у нас по теме капремонта. Чувствуется, что людей это интересует. У многих после нашего общения прояснилась эта ситуация именно с точки зрения организации и сроков проведения капитального ремонта. То, что касается обращения с твердыми коммунальными отходами, а многие отметили несвоевременный вывоз отсортированного мусора, обязательно отработаем этот вопрос с профильным комитетом и министерством экологии и природных ресурсов. Это необходимо, чтобы увеличить частоту вывоза отходов. Уверен, что мы продолжим традицию проведения таких встреч", - отметил Владимир Беспалов.

По завершению мероприятия всем участникам были подарены саженцы деревьев и кустарников, а также инвентарь для благоустройства придомовых территорий.

А в Сормовском районе День соседей отметили большим праздником на проспекте Кораблестроителей. Мероприятие, которое прошло при поддержке "Единой России", стало замечательной возможностью для жителей района собраться вместе и познакомиться друг с другом.

"Мы сегодня собрались, чтобы познакомиться, обсудить важные вопросы и прекрасно провести время. К сожалению, сейчас люди мало общаются друг с другом – работа, дом, всегда все бегом, всегда все быстрее. Наши мамы и бабушки дружили семьями и домами. Я благодарна им за то, что они нашли время посетить наш праздник и поделиться своим опытом и знаниями", - обратилась к гостям глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения "Единой России" Светлана Горбунова.

В рамках праздника были представлены музыкальные и танцевальные номера от местных детских коллективов. Гостям также предложили принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и анимационных программах. Для самых маленьких жителей была организована специальная зона развлечений с аквагримом.

"День соседей – праздник, который направлен на улучшение взаимоотношений между соседями, который учит быть солидарными и дружными. А объединение и поддержка друг друга дают возможность преодолевать возможные трудности. Этот день – прекрасный повод познакомиться с теми, кто живет рядом, пообщаться в неформальной обстановке, вместе провести время и создать теплую атмосферу добрососедства", - сказал Владимир Беспалов по итогу мероприятия. Они совместно с Александром Рыжовым поздравили жителей с предстоящим праздником.

В рамках празднования Дня соседей на различных площадках проходят и встречи с представителями территориального общественного самоуправления. Так, в Штабе общественной поддержки «Единой России» объединились члены ТОС "Верхние Печеры". Для них были организованы командные конкурсы для объединения, а об итогах своей работы они рассказали с помощью фотоколлажа. Также они смогли обсудить актуальные проблемы и вопросы, которые сейчас есть на повестке, и обменялись опытом для дальнейшей плодотворной работы. А завершилась встреча чаепитием и неформальным общением.





В рамках празднования Дня соседей в Нижегородской области партпроект "Школа грамотного потребителя" проведет более 40 мероприятий, который направлены на формирование добрососедских отношений и навыков совместного обсуждения и решения вопросов управления многоквартирными домами.