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Общество

Минфин предложил ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и участие в диспансеризации

29 мая 2024 15:09  [73] Общество

Минфин России предложил ввести вычеты по НДФЛ для граждан, регулярно сдающих нормативы ГТО и ежегодно проходящих диспансеризацию. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщил телеканал "360".

Такая идея была озвучена в ходе обсуждения вопроса по совершенствованию налоговой системы.

По данным федерального Министерства финансов, работодатели смогут применять вычеты при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее сообщалось, что двукратное повышение вычетов по НДФЛ на детей начнёт действовать в России с 2025 года и охватит около 10 млн родителей и опекунов. За счёт вычета НДФЛ для малоимущих семей с двумя и более детьми ставка станет 6%.

Напомним также, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета при продаже жилья до 2 млн рублей - и таким образом приблизить размер вычета к существующим экономическим реалиям.

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Теги:
ГТО Здравоохранение Налоги
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