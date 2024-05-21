Инфляция в Нижегородской области в апреле составила 7% Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года составила 6,7%, в апреле - 7%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эксперты подчеркнули, что показатели региона по-прежнему ниже, чем по Приволжскому федеральному округу (7,7%) и по России в целом (7,8%).

Согласно аналитике, поставщики многих товаров и услуг закладывали в стоимость продукции свои растущие затраты. "Зачастую этому способствовал высокий спрос", - прокомментировали в Банке России.

В качестве примера приведены цены на стройматериалы и мебель, у производителей которых увеличились издержки на оплату труда и логистику. При этом из-за роста индивидуального жилищного строительства востребованность данной категории товаров увеличилась, что позволяло производителям переносить в цены возросшие затраты. По этой причине в годовом выражении мебель, товары для стройки и ремонта дорожали быстрее.

Замедлился рост цен на заграничные туры и туристические услуги в целом. Это связано с расширением со стороны туроператоров полётных программ.

"Основная причина, по которой сейчас ускоряется инфляция в стране, – высокий внутренний спрос. Чтобы ограничить его проинфляционные последствия, Банк России поддерживает жёсткие денежно-кредитные условия, сохраняя высокую ключевую ставку", - прокомментировал ситуацию начальник отдела регионального экономического анализа Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Горбунов.

Эксперты полагают, что годовая инфляция в России снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Напомним, что инфляция в Нижегородской области по итогам 2023 года составила 6,9%

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал сдерживать инфляцию в России.