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Общество

Открытие купального сезона в Нижнем Новгороде состоится 1 июня

31 мая 2024 14:40  [72] Общество

Фото: Кира Мишина

1 июня в Нижнем Новгороде официально открывается купальный сезон, к которому подготовлены 14 пляжей и 5 зон отдыха у воды. Они будут работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.

Предварительно водолазы обследовали и очистили от мусора дно озёр. Все территории прошли приёмку на соответствие всем нормам и правилам. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

По всем муниципальным пляжам и зонам отдыха заключены контракты на содержание, а также проведение лабораторного контроля качества воды и почвы. Предусмотрены ежедневная уборка пляжей, а также еженедельный забор воды для лабораторного исследования. В середине июля будет проведена дополнительна чистка дна водоёмов.

Все пляжи и зоны отдыха у воды оборудованы кабинами для переодевания, урнами и туалетами. На каждой территории у воды организованы спасательные посты и установлены информационные стенды.

Напомним, пляжи и зоны отдыха организованы во всех районах города:

- три пляжа и две зоны отдыха в Автозаводском,
- четыре пляжа в Канавинском,
- два пляжа и одна зона отдыха в Ленинском,
- один пляж в Приокском,
- один пляж и зона отдыха в Советском,
- четыре пляжа в Сормовском районе,
- зона отдыха на набережной Гребного канала - в Нижегородском.

Кроме того, пляж, расположенный на территории парка им. 777-летия города Нижнего Новгорода (ул. Львовская) в Автозаводском районе, будет запущен в эксплуатацию после благоустройства в рамках программы ФКГС.

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Теги:
Купальный сезон пляжи
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