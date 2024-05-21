Открытие купального сезона в Нижнем Новгороде состоится 1 июня

Фото:
1 июня в Нижнем Новгороде официально открывается купальный сезон, к которому подготовлены 14 пляжей и 5 зон отдыха у воды. Они будут работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.
Предварительно водолазы обследовали и очистили от мусора дно озёр. Все территории прошли приёмку на соответствие всем нормам и правилам. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.
По всем муниципальным пляжам и зонам отдыха заключены контракты на содержание, а также проведение лабораторного контроля качества воды и почвы. Предусмотрены ежедневная уборка пляжей, а также еженедельный забор воды для лабораторного исследования. В середине июля будет проведена дополнительна чистка дна водоёмов.
Все пляжи и зоны отдыха у воды оборудованы кабинами для переодевания, урнами и туалетами. На каждой территории у воды организованы спасательные посты и установлены информационные стенды.
Напомним, пляжи и зоны отдыха организованы во всех районах города:
- три пляжа и две зоны отдыха в Автозаводском,
- четыре пляжа в Канавинском,
- два пляжа и одна зона отдыха в Ленинском,
- один пляж в Приокском,
- один пляж и зона отдыха в Советском,
- четыре пляжа в Сормовском районе,
- зона отдыха на набережной Гребного канала - в Нижегородском.
Кроме того, пляж, расположенный на территории парка им. 777-летия города Нижнего Новгорода (ул. Львовская) в Автозаводском районе, будет запущен в эксплуатацию после благоустройства в рамках программы ФКГС.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+