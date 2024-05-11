Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону. Как сообщает пресс-служба администрации города, водолазы приступили к очистке озер. На данный момент уже завершены работы на двух озерах Щелоковского хутора и на Светлоярском озере.

Кроме того, накануне был очищен пляж Лунского озера в Сормовском районе. По словам водолазов, во время очистки Лунского озера на дне водоёма были найдены бутылки, сучки, бревна, бумага, пластиковые пакеты и посуда, битое стекло.

Помимо этого, подрядчики начали благоустраивать пляжи. В Сормовском в районе к летнему сезону готовят четыре пляжные зоны: озера Лунское и Пестичное, а также две зоны Светлоярского озера - со стороны улиц Гаугеля и Мокроусова. Сейчас здесь проводится ремонт существующего оборудования. Закуплены четыре новых шезлонга. В скором времени будут установлены аншлаги и контейнеры для мусора.

В купальный сезон на каждом пляже будут находиться двое обученных матросов-спасателей. Дежурные будут следить за ситуацией на воде и если понадобится, то смогут оказать первую медицинскую помощь и вызовут врача.

Городской департамент благоустройства отмечает, что принимать эксплуатацию муниципальных пляжей и зон отдыха на водных объектах будут специальные районные комиссии. До 25 мая водолазы должны будут проверить и очистить дно акватории, а специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" провести контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов.

Глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях сообщил, что для отдыха нижегородцев будет подготовлено 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха.