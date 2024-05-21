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Юрий Шалабаев: "Для детей строим спортивные комплексы и открытые игровые площадки"

01 июня 2024 10:05  [76] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем защиты детей.

"Поздравляю с Днём защиты детей! В 2024 году, который Президент Владимир Путин объявил Годом семьи, этот праздник приобретает особое значение. Сегодня в нашей стране реализуется целый комплекс мер по поддержке родителей с детьми, а Президент назвал именно семью главной опорой государства. 

На создание и развитие необходимых условий для поддержки семей ориентирован и Нижний Новгород. У нас есть система городских льгот, открываются соседские центры, благоустраиваются места для совместного отдыха нижегородцев всех возрастов. Для детей строим спортивные комплексы по разным дисциплинам, открытые площадки для игр и спорта. Сами дети даже стали инициаторами и идейными вдохновителями создания центров патриотического воспитания.

Дети, безусловно, это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет для них. Пусть каждый из них растет в атмосфере заботы и внимания, получает качественное образование, имеет возможность заниматься спортом, творчеством и развивать свои таланты", - сказал глава города.

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Теги:
Дети Праздники Юрий Шалабаев
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