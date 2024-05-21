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Общество

Всемирный день без табака: как побороть пагубную привычку?

31 мая 2024 16:10  [41] Общество

Фото: unsplash.com

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. Не секрет, что никотиновая зависимость у человека считается одной из сильнейших эпидемий за всю историю человечества.

Внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отмечает, что бросить курить можно, но для этого придется разработать четкий план действий и следовать ему.

В первую очередь, нужно определить причины отказа от курения. Эо может быть рождение ребенка, занятия спортом и т.д. Также очень важно определить себе занятие, которым придется заниматься во время "перекуров".

Кроме того, специалисты обращают внимание, что переход с обычных сигарет на электронные сигары и вейпы не является отказом от курения.

Статистика неумолима и не в пользу курильщиков: так, ежегодно от причин, связанных с курением, происходит почти 6 млн смертей, из которых более 5 млн случаев – среди потребителей и бывших потребителей табака и более 600 тыс. случаев – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

Наталья Савицкая также обращает внимание, что нелишним будет и обращение к врачу-специалисту, в случае, если самостоятельно бросить курить не получается. Более половины заядлых курильщиков никогда не обращаются за медпомощью.

Ранее нижегородские врачи рассказали, как не допустить заболеваний щитовидной железы. 

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Теги:
Медицина и здоровье
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