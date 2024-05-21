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Общество

Как не допустить заболевания щитовидной железы?

23 мая 2024 10:00  [106] Общество

Всемирный День щитовидной железы отмечается 25 мая. Нижегородские врачи-эндокринологи напоминают о том, как важно защитить этот орган организма, деятельности которого подчинены практически все процессы, протекающие в организме.  

Несмотря на свой миниатюрный вес в 15-25 г, щитовидная железа регулирует все обменные процессы. От ее функции зависит работа всех внутренних органов, прочность скелета, состояние кожи и волос, физическая активность и масса тела, сон и аппетит, умственные способности, настроение, половое развитие и даже индивидуальные механизмы старения. Щитовидная железа играет важную роль в функционировании иммунной системы организма.

По статистике, проблемы с щитовидной железой имеются более чем у миллиона россиян. Так, снижение функции железы развивается у 8% лиц старше 50 лет, узловые образования в щитовидной железе современными методами выявляются практически у 30% взрослых людей, зоб (увеличение размера железы) в регионах йодного дефицита, к которым относится почти вся Россия, встречается у 10-30% населения. Женщины значительно чаще подвержены риску развития заболеваний щитовидной железы, чем мужчины, однако у мужчин эта патология протекает тяжелее.

К заболеваниям щитовидной железы приводят различные причины. Это могут быть наследственная предрасположенность, чрезмерная инсоляция, постоянные стрессы, вирусные и бактериальные инфекции, хронические заболевания носоглотки. Кроме того, нередко причиной заболевания может выступать иммунитет человека. Но чаще всего нарушения функции щитовидной железы возникают в связи с недостатком в организме йода. Причем болезнь чаще развивается у тех, кто много работает, часто испытывает стресс и нерегулярно питается.

На всей территории России в настоящее время регистрируется йодный дефицит той или иной степени выраженности. Средний уровень потребления йода жителями России составляет 40–80 микрограммов в сутки, что в 2–3 раза ниже рекомендуемой нормы.

Йододефицитные заболевания проявляются эндемическим зобом, гипотиреозом, тиреотоксикозом, умственной отсталостью и кретинизмом. 
При крайней степени йодного дефицита у человека может развиться гипотиреоз. Особенно опасен йодный дефицит при беременности. Он может вызвать выкидыш, мертворождение, врожденные аномалии плода (слепоту, глухоту, косоглазие), а у родившихся детей – врожденный гипотиреоз, низкорослость, психомоторные нарушения и умственную отсталость.

В условиях йодного дефицита клетки щитовидной железы могут частично или полностью утратить зависимость от регулирующего воздействия гипофиза, что может привести к формированию функциональной автономии в железе с возможностью ее гиперфункции. Если щитовидная железа производит слишком много гормонов, возникает гипертиреоз (или тиреотоксикоз) – по сути, отравление организма тиреоидными гормонами. У таких больных постоянно повышена температура тела, болит голова, часто бьется сердце, повышено артериальное давление. Они эмоционально неуравновешенны, плаксивы, возбуждены, отличаются повышенным аппетитом (на фоне которого отсутствует прибавка в весе), у них могут мелко дрожать руки и даже все тело, нарушен сон. Очень специфичным симптомом является экзофтальм или "пучеглазие" – выстояние глазных яблок.
Когда поражаются фолликулы (основные структурные элементы) щитовидной железы, образуются узлы. Есть три вида узлов: горячий узел, связанный с повышенным содержанием гормонов; тёплый узел, когда гормоны в норме и холодный, когда гормоны отсутствуют. Холодные узлы опасны в плане развития онкологии.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать с рационального питания с учетом потребностей организма в йоде. Основной источник йода – морепродукты, рыба, морская капуста. Йод содержится и в растительных продуктах – хурме, финиках, бананах, черноплодной рябине, яблоках, вишне, свекле, баклажанах, чесноке, листовых салатах, помидорах, луке. Из круп к йодосодержащим можно отнести гречку и пшено. Полезны кисломолочные продукты, особенно содержащие ацидофильные и бифидобактерии, мед.

Существует также и популяционная профилактика йододефицита с использованием йодированных продуктов – йодированной соли, йодированного хлеба, йодированных яиц и молока.

Ранее нижегородцам дали рекомендации по защите легких.

 

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Теги:
Медицина и здоровье
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