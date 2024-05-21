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Общество

Три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR

31 мая 2024 16:49  [118] Общество

Агентство Round University Ranking опубликовало традиционный рейтинг ведущих университетов мира. Всего в рейтинге текущего года приняли участие 1168 университетов из 89 стран.

Международный рейтинг RUR уже 15 лет оценивает эффективность более 1200 ведущих высших учебных заведений. Для этого используется 20 показателей, охватывающих четыре области деятельности университетов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и финансовую стабильность.

Три нижегородских вуза вошли в рейтинг 2024 года. На самую высокую позицию в мировой лиге "забрался" ННГУ им. Лобачевского (662 место).

Приволжский медицинский университет (ПИМУ) стал лучшим медвузом страны (673 место), обойдя своих "конкурентов" - московские Сеченовский университет и Пироговский университет (685 и 943 места соответственно).

Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы Минина расположился на 1044 строчке мирового рейтинга.

Стоит отметить, что "бриллиантовую лигу" рейтинга (первую сотню) возглавил Гарвардский университет (США), а из российских вузов в неё вошёл МГУ им. Ломоносова (76 место). В "золотую лигу" вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт) (107 место), Московский физико-технический институт (116 место) и Томский государственный университет (148 место).

Напомним, что НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России. Наш регион в рейтинге представили пять вузов - это один из самых высоких показателей по стране.

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Теги:
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