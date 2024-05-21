Правительство РФ не поддержало законопроект о полном запрете вейпов Общество

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Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму 31 мая. Как сообщает телеканал "360", инициативу выдвинули представители разных фракций - ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".

Данный документ подразумевает запрет на торговлю как никотиновыми, так и безникотиновыми испарителями.

По словам одного из авторов проекта закона, депутата Ярослава Нилова, запрет необходим из-за слишком сильного вреда электронных сигарет на здоровье человека. По мнению депутата, запрет электронных сигарет также актуален и в связи с демографической ситуацией в стране.

Наркологи отмечают, что курение вейпов может провоцировать различные онкопатологии.

Тем не менее, в правительстве посчитали, что законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота этой продукции. Об этом говорится в заключении правительства, опубликованного в думской электронной базе.

В кабмине подчеркнули, что законопроект требует концептуальной переработки.

Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин.