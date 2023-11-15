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Общество

Вейпы и айкос: безобидная привычка или медленное самоубийство?

11 декабря 2023 10:38  [40] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В апреле 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин.

Вслед за этим нововведением комитет по развитию гражданского общества Госдумы РФ предложил внести в законопроект о регулировании табачного рынка поправку о полном запрете вейпов. Основной предпосылкой для данной позиции стало то, что электронные сигареты приобрели большую популярность у взрослых, поведение которых копируют несовершеннолетние.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после многочисленных обращений граждан также дал поручение подготовить предложения по борьбе с вейпами. Проведённый им в Telegram-канале опрос показал, что за запрет вейпов выступают 68% пользователей.

Вейпы и айкос: опасный тренд

Многие считают, что электронные сигареты – безобидное модное развлечение. Но системы парения и нагревания табака, например, juul или айкос, отнюдь не безопасны: они могут привести к еще более серьезным осложнениям со здоровьем, чем курение обычных сигарет. И дело здесь не столько в доказанном вреде табака, сколько в конструкции самих электронных устройств, а также веществ, входящих в состав смеси для вейпов.

Вейпы и айкос – приспособления для курения, которым отдают предпочтение в основном молодые люди. Даже среди школьников становится модным курение именно электронных сигарет. Такая популярность обусловлена определенным «антуражем»: клубы ароматного дыма при парении вейпов, специальные устройства, которые воспринимаются как стильный и уникальный аксессуар и возможность курить практически в любом месте. Все это делает вейпы и айкосы привлекательными для молодежи. Однако за красивой картинкой, как часто бывает, скрывается не очень-то и приглядная сущность.

Что вдыхают вейперы?

В состав 95% смесей для вейпов входит никотин. Его содержание отнюдь не меньше, а иногда даже больше, чем в сигарете. Никотин синтетический, в айкосе его частенько добавляют к табаку, и вдыхание такого никотина с помощью электронных устройств приводит к еще более жестким негативным последствиям, чем при обычном табакокурении: в первую очередь к быстрой зависимости, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, бесплодию, когнитивным расстройствам у детей, злокачественным новообразованиям и т. д. Таким образом, риск развития этих заболеваний остается высоким, как для курильщиков обычных сигарет, так и для поклонников вейпов.

Электронные сигареты отличаются и способом производства и доставки дыма. Так, при использовании вейпов идет нагревание специальной смеси, а в айкос – нагревание табака, отчего и образуются аэрозоли для вдыхания. И здесь кроется второй опасный момент – в организм человека попадают частицы вредных металлов, из которых состоит нагревательный элемент. Как отмечено в исследованиях ученых, продукты распада вейпов и электронных сигарет являются сверхмелкими частицами, которые с легкостью проникают в составе аэрозолей в ткани легких, в кровеносную систему и ткани сердца. Некоторые из этих металлов накапливаются в организме, провоцируя ряд тяжелых состояний и заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

На данный момент ученые не пришли к единому мнению о влиянии веществ, входящих в состав смеси для курения. Связано это с тем, что многие производители не пишут точного состава смесей, это и затрудняет исследования. Однако с тем, что часть веществ из этих смесей оказывают исключительно негативное воздействие, согласно практически все научное сообщество. Так, специалистам удалось доказать, что соли различных металлов и ароматические вещества, которые содержатся в каждой курительной смеси, приводят к воспалительным процессам в стенках сосудов, атеросклерозу, а также к поражению тканей легких.

«Болезнь вейпов» как закономерные последствия курения

Потребители вейпов потребляют никотин, приведенный в пар. В результате вдыхания получившегося «облака» создается повышенная концентрация никотина в крови, в дыхательных путях, что способствует токсическому действию на нервную систему, сердце и другие органы. Легочная ткань постоянно находится под воздействием ядов, в результате чего начинает перестраиваться. На месте нормальной легочной ткани образуются зоны с повышенной воздушностью (эмфизема), развивается хроническая обструктивная болезнь легких.

Хроническая обструктивная болезнь легких – это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание, проявляющееся одышкой, кашлем, что со временем приводит к инвалидности и смерти. Когда к врачу приходит курильщик с 10-20-летним стажем, страдающий хронической обструктивной болезнью легких – это закономерно. При вейпинге поражение бронхо-легочной ткани происходит уже через 3-5 месяцев. Развивается состояние, подобное альвеолиту – т.е. тяжелое заболевание, которое тоже проявляется одышкой. Единичные случаи таких заболеваний и раньше встречались в практике врачей-пульмонологов, но сейчас, в связи с распространением вейпинга, таких больных стало значительно больше.

А вот употребление СНЮСа поражает желудочно-кишечный тракт, провоцирует развитие гастрита и язвы желудка. Кроме того, никотина в нем в разы больше, чем в сигарете, поэтому для организма подростка он чрезвычайно опасен.

Важным достижением здравоохранения считается тот факт, что бестабачные смеси законодательно приравнены к табачным. Они ничуть не менее вредны, это всего лишь новая маска, под которой скрывается все тот же опасный враг.

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Теги:
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