Глеб Никитин встретился в Нижнем Новгороде с делегацией из Турции Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией из Турецкой Республики, прибывшей в Нижний Новгород во главе с чрезвычайным и полномочным послом Танжу Бильгичем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вопросы сотрудничества с представителями делегации обсуждались в преддверии встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне в рамках председательства России в объединении БРИКС.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"Несмотря на то, что Турция уже входит в десятку внешнеторговых партнеров Нижегородской области, потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии существующих связей и готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации новых совместных инициатив", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что правительство Нижегородской области на регулярной основе ведёт работу по организации визитов деловых кругов зарубежных стран с целью поиска потенциальных партнёров в регионе.

Танжу Бильгич, в свою очередь, подчеркнул, что Турция также заинтересована в развитии партнерских связей с Нижегородской областью.

"Мы видим в регионе развитые технологии, промышленность и инфраструктуру. Нижегородская область – крупнейший логистический центр, она обладает большим потенциалом. Полагаю, что развитие наших отношений, в частности, в сфере вложений и инвестиций должно увеличиваться", - отметил Танжу Бильгич.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, регион уже активно взаимодействует с Турцией в сфере промышленности, трудовой миграции и образования, и участие представителей дружественной страны в мероприятиях в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС станет еще одним стимулом к активизации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по достижению национальной цели "Экологическое благополучие".