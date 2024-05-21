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Общество

Семейный фестиваль "В гостях у сказки" прошел в Нижнем Новгороде

01 июня 2024 18:10  [59] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Как сообщили в Доме народного единства, мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, состоялось на площадке нижегородском парке им. А.С. Пушкина.

По словам руководителя Дома народного единства Романа Кошелева, в ходе фестиваля семьи могли продемонстрировать свою сплоченность и командный дух, участвуя в литературном квесте "Волшебное путешествие по русским сказкам" и мастер-классах.

"Такое событие, безусловно, помогает воспитать в детях понимание ценности семьи. Пусть у наших детей будет радостное и беззаботное детство, любящие и заботливые родители! Желаю всем любви и благополучия", - добавил Роман Кошелев.

В ходе мастер-классов члены семей всех возрастов могли мастерить поделки, собрать робота и изучить основы диджеинга. Также участники могли посмотреть на показательное выступление кинологов Росгвардии.

В конце торжества состоялся концерт, где приняли участие детские творческие коллективы Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в мероприятие организовано Домом народного единства и правительством Нижегородской области при поддержке центра наставничества "Хулиганодом", благотворительной общественной организации "Забота", семейного центра "Лада", Росгвардии ПФО, Центра детского творчества Ленинского района и Нижегородской государственной областной детской библиотеки им. Т.А. Мавриной.

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Теги:
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