Мероприятия в рамках акции "Сад памяти" прошли в Варнавинском и Тонкинском районах Общество

В Варнавинском районе проведена посадка саженцев сосны.

Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти».

В акции приняли активное участие сотрудники Варнавинского лесничества, ученики школьного лесничества «Северный лесной дозор» и работники арендатора АО «Волга».

Как сообщили в минлесхозе Нижегородской области, на площади 5,6 га участники высадили 16 800 саженцев сосны с открытой корневой системой.

Аналогичное мероприятие проведено в Тонкинском районном лесничестве.

Участниками акции стали сотрудники Тонкинского лесничества, арендатор лесного участка ООО «Лесное», ребята из школьного лесничества «Друзья природы».

Участники высадили 4 600 саженцев сосны на площади 2.3 га.

Напомним, что основная цель акции – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

По данным "Волонтеров Победы", в этом году в рамках проекта "Сад памяти" в Нижегородской области высадят более 300 тысяч сеянцев.

Мероприятия акции пройдут в 89 точках по всей Нижегородской области.

"Для нас особенно важно вовлекать молодое поколение в патриотические акции, привлекать их и к сохранению исторической памяти и к заботе об экологии. "Сад памяти", по традиции, сопровождается указанием имени героя, в честь которого высажено дерево. Вспоминают и своих героев семьи, и героев, похороненных в братских могилах", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Акция "Сад памяти" пройдет не только в Нижнем Новгороде, но и во всех муниципалитетах региона. Присоединиться к ней может каждый: достаточно зайти на портал: садпамяти.рф, выбрать подходящую площадку и зарегистрироваться в качестве участника. Кроме того, можно посадить свое собственное дерево памяти и отметить соответствующую точку на портале акции.

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