Больше 60% жителей России активно путешествуют Культура и отдых

Около 63% жителей России активно путешествуют. Об этом сообщает социологическое агентство "Вебер".

Причем 12% из общего число туристов стали путешествовать чаще после введения санкций.

Около 33% из них выбирают для этого Россию, а 13% – зарубежные страны.

Каждый пятый российский турист путешествует в одиночку, а остальные в компании супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).

Большинство туристов любят путешествовать поездом (45%) и около 40% предпочитают автомобиль. Для проживания 41% из них выбирают отели, 32% – снимают квартиры, комнаты, дома и 23% останавливаются у родственников.

Что касается самых популярных мест внутри страны, куда бы хотели попасть большинство туристов, то здесь лидирует озеро Байкал (48%), на Алтай хотят отправиться 34% россиян, на Дальний Восток -32% туристов, а в Карелию - 30% опрошенных.

Как говорит Вебер, в пятерке наиболее дорогих локаций россияне назвали Сочи и курорты Краснодарского края (46%), Москву (28%), Дальний Восток (24%), Байкал (22%) и Крым (19%). В списке доступных оказались города Золотого кольца (18%), Нижний Новгород (15%), Казань (14%), Карелия (10%), Санкт-Петербург, города Сибири и Северный Кавказ (по 9%).

Напомним, турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%.