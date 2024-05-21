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Общество

Нижегородская область вошла в топ-50 регионов по уровню благосостояния семей

03 июня 2024 12:12  [123] Общество

Аналитики РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2023 года. Нижегородская область заняла в нём 48 место.

Согласно предоставленной информации, рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими родителями, которые получают среднюю для региона зарплату, после минимальных расходов. Сумму определяли, исходя из данных Росстата.

Расчёты производились с учётом одного или двух детей путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов (ПМ) на всех членов семьи с учётом их категории. Отмечается, что сумма расходов семьи может превышать ПМ, но ниже точно не может быть.

Затем потенциально возможный остаток денежных средств был скорректирован на величину потребительской корзины конкретного региона.

Составители рейтинга отмечают, что полученный при расчётах остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. В среднем по России он составил составил 64,4 тысячи рублей.

По итогам 2023 года рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где после минимальных расходов в семье с двумя детьми остаётся чуть более 140 тысяч рублей.

На втором месте оказалась Москва, где остаток составляет порядка 102 тысяч. Это самые высокие показатели по стране.

Нижегородская область заняла в рейтинге 48 место. По расчётам аналитиков, после всех основных трат у семьи с двумя детьми остаётся порядка 35,6 тысячи рублей, у семьи с одним ребёнком - около 50,3 тысячи рублей.

В 11 российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми после основных трат остаётся менее 20 тысяч рублей. Антилидерами рейтинга стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область впервые вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни от АСИ. Рейтинг содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он даёт комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе.

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