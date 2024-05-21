Музей детства и виртуальный концертный зал открылись в Городце Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытие музея детства после капремонта и виртуального концертного зала во Дворце культуры "Северный" прошло в Городце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На закупку лазерного инсталляционного проектора и моторизированного проекционного экрана для виртуального концертного зала по нацпроекту "Культура" было направлено 600 тыс. рублей из федерального бюджета.

Зал нового виртуального концертного зала рассчитан на 49 зрителей. Его могут посещать школьники, студенты Городецкого губернского колледжа, а также участники творческих коллективов.

Здание дворца культуры "Северный" в прошлом году капитально отремонтировали за 119 млн рублей. Здесь обновили фасад, кровлю и заменили инженерные сети.

"Внушительное, красивое здание Дворца культуры теперь хорошо внутри и снаружи. Виртуальный кинозал оснащен таким образом, чтобы создавать у зрителя ощущение присутствия на транслируемом концерте или театральной постановке", - отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Музей детства расположен на улице Купеческой в старинном особняке купца Рукавишникова. На ремонт здания по нацпроекту "Культура" было выделено из федерального и регионального бюджета 18 млн рублей. Еще 3,4 млн рублей из собственных средств Городецкого историко-художественного музейного комплекса было направлено на его оснащение.

В обновленном музее появились фотозоны, новая мебель и витрины, дизайнерские куклы.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.